Diyarbakır'da sokak köpekleri dehşet saçtı! 20 keçiyi telef etti

Ciddi anlamda bana zarar verdiler, 12 nüfuslu bir aileyim. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimlerimizi zor şartlar altında sürdürmekteyim, ailece bu hayvanlara bakarak geçimlerimizi sağlamaya çalışmaktaydık. Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Sadece bu sene 40 bin TL civarında borç edinerek bu hayvanların beslemesinde harcadım. Tek geçim kaynağımız bu hayvanlarımızda oda yok oldu ve şu anda çaresiz bir şekildeyiz. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu, tek isteğimiz eskisi gibi geçimlerimizi sağlayabilmemiz ve borçlarımı ödeyebilmem için yetkililerden ve hayırseverlerin bize yardım etmesidir" dedi.

Öte yandan, vatandaşlar ilçede aynı olayların son aylarda üsten üstte birçok kez yaşandığını yetkililerin bir an önce tedbir almasını istedi.