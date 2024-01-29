Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

Dicle ilçesi Yokuşlu köyü mevkiindeki dağlık alanda gezen doğa fotoğrafçısı Murat İçer, drone kamerasını kaldırdığı esnada kadrajına domuzu kovalayan iki köpek yansıdı. O anlar, İçer'in drone kamerasıyla anbean görüntülendi. İşte o anlar... SÜRÜ HALİNDE AVLAYIP BÖYLE PARÇALADILAR Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çekilen görüntülerde 8 üyeden oluşan kurt sürüsünün telef olan yılkı atını parçalayarak yedikleri gözlendi. Görüntülerde sürünün bir taraftan beslenirken, diğer taraftan ise tedbiri elden bırakmadıkları ve sürekli çevrelerini gözlemeleri dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, ortaya çıkan görüntüler ise geniş bütçeler ile çekilen hayvan belgesellerini aratmadı. Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan fotokapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı. Akbabaların muhteşem görüntüsü kayda alındı. Fotokapanlar o anları saniya saniye kayda aldı. Vahşi yaşamda ölümcül mücadele anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde kızıl geyiklerin ormanlık alanlarda beslenmeleri görüldü. Yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alındı. Öte yandan Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında çekilen yaban hayatı belgesellerini aratmayan görüntüler vahşi yaşamı gün yüzüne çıkartılıyor. Vahşi doğadan gelen kartalın Kurt avı görüntüleri sosyal medyaya çok konuşuldu. Kırgız Türkleri tarafından eğitilen Kartalların inanılmaz av becerileri izleyenleri adeta şok etti. İşte milyonlarca kez tıklanan o anlar...