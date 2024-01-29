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Diyarbakır'da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde köpeklerin domuz kovalamacası drone kamerasına yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 10:16
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Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

Dicle ilçesi Yokuşlu köyü mevkiindeki dağlık alanda gezen doğa fotoğrafçısı Murat İçer, drone kamerasını kaldırdığı esnada kadrajına domuzu kovalayan iki köpek yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

O anlar, İçer'in drone kamerasıyla anbean görüntülendi.

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Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

İşte o anlar...

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Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...
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Diyarbakır’da ölümcül kovalamaca kamerada! İki köpek...

SÜRÜ HALİNDE AVLAYIP BÖYLE PARÇALADILAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı.