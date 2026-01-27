CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç, 6 gündür ekipler tarafından aranıyor. 137 kişilik ekibin arama çalışmalarında 4 dron ve 2 arama köpeği de kullanıyor.

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus Kılıç, 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi Nimet Kılıç'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti.

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Eşini burada da bulamayan Kılıç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Nimet Kılıç'ın, kaybolduğu gün sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın saat 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görüldü.

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Arama çalışmaları, 6'ncı gününde de 96 jandarma, 10 Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve 31 AFAD personeli ile sisli ve soğuk havaya rağmen sürüyor.

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada

Ekipler, arama çalışmalarında 4 dron ve 2 arama köpeği de kullanıyor

Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada
Diyarbakır'da kaybolan Nimet Kılıç'tan 6 gündür iz yok! 137 kişilik ekip sahada
Mobil uygulamalarımızı indirin