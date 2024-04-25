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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında yaşanan ilginç bir olay görenleri şaşırttı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:56
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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işleten ve aynı zamanda balıkçılık yapan Ferat Karagöz, su samurunu cep telefonuna kaydetti.

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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

"SÜREKLİ BALIKLARIMIZI YİYOR"

Karagöz, "Dicle Nehri kıyısında çay bahçesi işletiyorum. Yıllardır Dicle Nehrinde balık yakalarım. Bizim balık havuzumuz var, bu su samurları havuzdaki balıkları yemeye geliyor. Yani alışmış sürekli balıklarımızı yiyor. Bu gelişinde fark ettim ve görüntüye aldım" dedi.

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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Karagöz'ün bu görüntüleri paylaşmasının ardından, bölgedeki çevreciler ve doğaseverler, su samurunun nadir ve tehlikede olan bir tür olduğuna dikkat çekti.

Su samurunun, doğal yaşam alanlarında korunması gereken bir tür olduğu ve bu gibi durumlarda insan müdahalesi olmaması gerektiği ifade edildi.

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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Görüntülerde bot içerisinde bulunan balıkları yemeye çalışan su samuru, görüntülendiğini fark edince bir süre kendisini görüntüleyenleri izleyerek tekrar suya dalıp gözden kayboldu.

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Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Hakkari Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Ünlüce köyü yakınlarındaki Nehil Deresi'nde uzun bir aradan sonra, su samuru görüntülendi.