Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...

Karagöz'ün bu görüntüleri paylaşmasının ardından, bölgedeki çevreciler ve doğaseverler, su samurunun nadir ve tehlikede olan bir tür olduğuna dikkat çekti.

Su samurunun, doğal yaşam alanlarında korunması gereken bir tür olduğu ve bu gibi durumlarda insan müdahalesi olmaması gerektiği ifade edildi.