25 Nisan 2024, Perşembe
Diyarbakır’da havuzdaki balıkları yerken görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesi altında...
Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında yaşanan ilginç bir olay görenleri şaşırttı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'Nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25.04.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 10:56
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