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Diyarbakır’da bulunan Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı
Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan 8 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılarda, Roma Sarayı ve üzerine inşa edilen Artuklu Sarayı'na giden 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı. Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, "Bu yol, Roma yolundan ayrılıp saraya doğru devam ediyor. Yaklaşık 50 metrelik bir yol olması lazım. Şu anda 15 metresi ortaya çıkarıldı" dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 13:51
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