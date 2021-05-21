Diyarbakır’da bulunan Amida Höyük'teki Roma Sarayı'nın 'Kral yolu' gün yüzüne çıkarıldı

Yol, yaklaşık 8 metre genişlikte ve iki şeritli yol halinde yapılmıştır. Son hafta yaptığımız çalışmalarda bu yolun saraya çıkan kısmı da ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Belli bir noktaya kadar yol devam edecek, ondan sonra da muhtemelen merdivenlerle buradaki Artuklu, onun öncesinde de Roma sarayına da çıkış sağlanmış olacak. Tabi kazı çalışmaları devam ettikçe yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin yıllık yol ortaya çıktı.