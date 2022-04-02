HaberlerGaleriDiyarbakır'da Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında kadın futbolcular rakiplerine saldırdı! Tribünlerden yabancı madde yağdı
Diyarbakır'da Amed SF - Fenerbahçe Kadın Futbol Süper Ligi maçında kadın futbolcular rakiplerine saldırdı! Tribünlerden yabancı madde yağdı
Diyarbakır sahalarda hiç görmeyi istemeyeceğimiz görüntülere sahne oldu. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 90+8'inci dakikada Kenya Cordner'ın penaltıdan attığı gol ile 2-1 mağlup etti.