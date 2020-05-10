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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir Gecesi ne zaman? İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak ediliyor. Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile birlikte, Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 12:43
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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir Gecesi ne zaman? Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gece Kadir Gecesi, huşu içinde karşılanacak. Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğuna dair Efendimiz (s.a.v.)'den bize birçok rivayet ulaşmıştır. Ubey b. Ka'b (r.a.)'dan gelen şu rivayete göre Kadir Gecesi ramazan ayının 27. gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 dini günler takvimi ile birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte 2020 Kadir Gecesi takvimi...

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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Ubey b. Ka'b der ki: "Kendisinden başka ilah olmayan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, Kadir Gecesi ramazan ayındadır. Ve o gece Resûlullah (s.a.v.)'in bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır."

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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

2020 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi kutlanan ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olan Kadir Gecesi 2020 yılında 19 Mayıs Salı günü idrak edecek.

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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.