HaberlerGaleriDiyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
Kadir Gecesi ne zaman? İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27'inci gecesi idrak ediliyor. Kadir Gecesi, insanı Rahman'ın affıyla, insanlığı Kur'an'ın aydınlığıyla buluşturan eşsiz bir gecedir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile birlikte, Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.05.2020 12:34Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 12:43