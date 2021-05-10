Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de bayram namazı oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle bayram namazının kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Öte yamndan illerdeki bayram namazı saatleri de duyuruldu. Peki, bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saati...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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