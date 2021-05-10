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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dakika... Bayram namazı kılınacak mı? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de bayram namazı oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle bayram namazının kılınıp kılınamayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Öte yamndan illerdeki bayram namazı saatleri de duyuruldu. Peki, bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saati...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 15:58
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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

Bayram namazı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tam kapanma süreci içerisinde Ramazan Bayramı'da dahil 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bayram namazı ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saati...

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabilecek.

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ NASIL OLACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazı saatlerini de resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Buna göre, Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak. İl il bayram namazı saatleri şöyle:

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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...
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Diyanet son dakika: Bayram namazı kılınacak mı? 2021 bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir...