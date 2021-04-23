23 Nisan 2021, Cuma
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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bugün ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de Cuma namazı oldu. Bugün camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:18
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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

Son dakika... Bugün Cuma namazı kılnacak mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 19.00'da başladı. Bugün yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Peki, 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte haberin detayları...

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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

23 NİSAN'DA CUMA NAMAZI VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından merak edilen "23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı?" sorusuna yanıt geldi.

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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 23 Nisan 2021 Cuma günü vatandaşlarımız cuma namazı için camilere gidebilecekler mi?" sorusuna verilen yanıt şu şekilde:

"Bakanlığımızca daha önce getirilen açıklamalarda; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının Cuma günlerine denk gelmesi halinde vatandaşlarımızın araç kullanmaksızın kendilerine en yakın camiye Cuma namazı için gidip gelebilecekleri belirtilmişti.

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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

Bu çerçevede 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi, 24 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 25 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kalan 23 Nisan 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir."

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Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

MALİ MÜŞAVİRLER BUGÜNKÜ KISITLAMADAN MUAF MI?

"Mali müşavirler 23 Nisan 2021 cuma günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, serbest mali müşavirlerin genel olarak sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi oldukları ancak kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021'e kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle, mali müşavirler ile çalışanlarının, 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 cumartesi ve pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklarının belirtildiği hatırlatıldı.