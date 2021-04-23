Diyanet son dakika: 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı?

23 Nisan'da Cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bugün ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de Cuma namazı oldu. Bugün camilerde Cuma namazı kılınıp kılınmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 23 Nisan'da Cuma namazı var mı? Bugün camilerde Cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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