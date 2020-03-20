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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili var? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 yılında kandillerin hangi günlere denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler listesi yayımlandı. Peki, yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var? İşte Diyanet 2020 kandil günleri...
Giriş Tarihi: 20.03.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 15:00
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