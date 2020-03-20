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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

Yarın kandil mi? Yarın ne kandili var? soruları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 yılında kandillerin hangi günlere denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 dini günler listesi yayımlandı. Peki, yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var? İşte Diyanet 2020 kandil günleri...

Giriş Tarihi: 20.03.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 15:00
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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

Yarın kandil mi? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zamanlardan olan üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başladı. "Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" manalarını taşıyan Regaip Kandili 27 Şubat'ta idrak edildi. İkinci kandil olan Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var? Miraç Kandili ne zaman? İşte Diyanet 2020 kandil günleri...

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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

21 MART CUMARTESİ KANDİL Mİ?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

Şaban ayı 25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 7 Nisan Salı günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Diyanet'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre;

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Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

Miraç; Receb'in 27. gecesi… Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaratan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü yolculuk… Kâinatın yüce yaratıcısının daveti üzerine gerçekleşen mucizevî buluşma…