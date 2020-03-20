Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?

Yarın kandil mi? Her yıl gelişi heyecanla beklenen nadide zamanlardan olan üç aylar 25 Şubat 2020 Salı günü başladı. "Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" manalarını taşıyan Regaip Kandili 27 Şubat'ta idrak edildi. İkinci kandil olan Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var? Miraç Kandili ne zaman? İşte Diyanet 2020 kandil günleri...