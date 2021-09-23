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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki

Dişlerimizin ve çene yapımızın bütünüyle yüzümüzü değiştirdiği yadsınamaz bir gerçek. Dişleri ve çene yapılarından şikayetçi olan insanlar son yıllarda çare olarak 'diş teli' taktırıyor. Peki, bu diş telleri ne kadar etkili? Diş teli bazı insanlarda öyle değişimlere yol açıyor ki görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte diş ve çene yapısından muzdarip olan insanlar ve değişimleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 01:35
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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki

Diş telinin ne kadar etkili olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu foto galeriden sonra diş telinin etkisi konusunda kafanızda soru işareti kalmayacak. İşte diş telinin etkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki

İşte sizi büyük bir şaşkınlığa uğratacak insanların diş teli operasyonu öncesi ve sonrası halleri!

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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki
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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki
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Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki