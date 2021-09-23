23 Eylül 2021, Perşembe
Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki
Dişlerimizin ve çene yapımızın bütünüyle yüzümüzü değiştirdiği yadsınamaz bir gerçek. Dişleri ve çene yapılarından şikayetçi olan insanlar son yıllarda çare olarak 'diş teli' taktırıyor. Peki, bu diş telleri ne kadar etkili? Diş teli bazı insanlarda öyle değişimlere yol açıyor ki görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte diş ve çene yapısından muzdarip olan insanlar ve değişimleri...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 01:33 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 01:35
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