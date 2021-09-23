Diş teli taktırınca bambaşka bir insan oldu! İnanılmaz etki

Dişlerimizin ve çene yapımızın bütünüyle yüzümüzü değiştirdiği yadsınamaz bir gerçek. Dişleri ve çene yapılarından şikayetçi olan insanlar son yıllarda çare olarak 'diş teli' taktırıyor. Peki, bu diş telleri ne kadar etkili? Diş teli bazı insanlarda öyle değişimlere yol açıyor ki görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. İşte diş ve çene yapısından muzdarip olan insanlar ve değişimleri...