Diri fay haritası güncellendi! MTA ve AFAD yayınladı: 45 il fay üstünde... Aktif fayların 31’i tek ilde!

"NASIL YAPI TASARLANMASI GEREKTİĞİNİ HESAPLAYABİLİYORUZ"

Celasun, "Bu kırıklar bizim için neden önemli ? Depreme dayanıklılıkta birinci konu, depremin büyüklüğü ve depremden uzak olma. Bu çalışmalarla biz hem kırıkların yerini, ne kadar büyüklükte deprem üretebileceğini, bu büyüklükteki depremlere göre nasıl yapı tasarlanması gerektiğini hesaplayabiliyoruz. Kendi yaptığımız çalışmalarla da hem yapıların güvenliğini, hem yerde deprem güvenliğini ölçebiliyoruz. Yerde titreşim ölçüleri alarak yerin bir deprem büyütmesi var mı, rezonansa giriyor mu? Yapıların bileşenleri sağlıklı mı? Bunlara bakılıyor. Kırıkların da yerleri bilindiği zaman burası bu kadar deprem üretebilir, o zaman bu dayanıklılığa göre yapı yapılması lazım, burada şehirleşme kırıklardan uzak olması lazım gibi birçok konu açığa çıkmış oluyor" dedi.

"MARMARA'YA YAKIN İLLERİN TAMAMINDA BU DEPREM HİSSEDİLECEK"

Celasun, "Önce deprem beklenen yeri tespit etmemiz lazım, kırıkların önemi buradan geliyor. Kırıkları buluyoruz ki buralarda deprem beklenebilir, buralarda deprem olabilir.Önemli olan ikincil kırıklar veya buna bağlı küçük kırıklar değil ana kırık hatları çok önemli. İstanbul için konuşulacak olursa Kuzey Anadolu kırığının Marmara'daki kırılmasını beklediğimiz kısım şu anda öncelikli ama sadece İstanbul değil Marmara'ya yakın illerin tamamında bu deprem hissedilecek. Dolayısıyla burada en kötüye hazırlanmak önemli. Biz önlemlerimizi almalıyız.Bu kırıklar mühendisler için önemi ama insanlar açısından da oturduğu yeri bilmesi, inceleyip karar vermesi için tabii ki önemli" diye konuştu.