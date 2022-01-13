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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

'İlk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım' diyerek tehditler savuran eski uzman çavuş Oktay Dönmez, çilingirle girdiği evde 10 gün bekledikten sonra Dilara Yıldız'ı canice katletti. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen cinayet hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Öleceğini önceden hisseden avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce arkadaşına söyledikleri de ortaya çıktı. İşte kahreden cinayetten son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 13.01.2022 08:47
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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

Eski uzman çavuş Oktay Dönmez (29) "tasarlayarak öldürme", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla yağmaya teşebbüs" suçlarından cezaevine konuldu.

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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

Eski uzman çavuş Dönmez'in 2017'de TSK'ya girdiği ancak geçen yıl sözleşme uzatmayıp görevden ayrıldığı öğrenildi. Dönmez'in Dilara Yıldız'ın evine girerek 10 gün boyunca evde gelmesini bekleyen Dönmez'e kapıyı açan çilingirin de emniyette sorguya alındığı iddia edildi. Dilara Yıldız'ın ayrıca geçtiğimiz yıllarda kısa süren bir evlilik yaptığı bilgisine de ulaşıldı.

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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi.

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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

Dönmez'in ikamet adresinin İzmir'de olduğunu ve çekilen mesajları burada aldığını kaydeden savcılık dosyada yetkisizlik kararı verdi. Dilara Yıldız hakkında başlatılan soruşturma İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

Tuzla'da eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara Yıldız için İstanbul Barosu önünde tören düzenlendi. Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, "Kızım hiç yere öldürüldü. Acım ve öfkem çok büyük Çok ceza alsın, ömür boyu dışarı çıkmasın istiyorum" dedi.