Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

Oktay Dönmez ile ilgili çarpıcı bir gelişme daha günyüzüne çıktı. Dönmez'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 19 Ekim 2021'de başvurarak kendisine tehdit ve hakaret mesajlarını attığını belirterek şikayetçi olduğu belirlendi.