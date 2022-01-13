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Dilara Yıldız cinayetinde kahreden detay! Aylar önce hissedip uyarmış!
'İlk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım' diyerek tehditler savuran eski uzman çavuş Oktay Dönmez, çilingirle girdiği evde 10 gün bekledikten sonra Dilara Yıldız'ı canice katletti. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen cinayet hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Öleceğini önceden hisseden avukat Dilara Yıldız'ın aylar önce arkadaşına söyledikleri de ortaya çıktı. İşte kahreden cinayetten son dakika gelişmeleri...