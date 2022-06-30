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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir süredir anneannesiyle birlikte yaşayan ve 2 gündür de tek olduğu bilinen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz evde cesedi bulundu. Akrabaları ile beraber çilingir yardımı ile girilen adreste cesedin olduğu yatak odasının da kapısının kilitli olduğu ortaya çıktı. Genç kız geçen gün Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda defnedildi. Kesin ölüm sebebi otopsi raporunda ortaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 30.06.2022 12:15 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022 12:15
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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde geçen akşam sularında yaşandı. Annesi yurtdışında yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz, Avcılar'da anneannesiyle beraber kalıyordu.

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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

3 GÜN HABER ALINAMADI

İddiaya göre Öz'ün anneannesi yaz tatilini için kısa bir süre önce memleketine gitti. Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı. Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

DİLAN EYLEM ÖZ ODANIN KAPISINI KİLİTLEMİŞ

İhbar üzerine Öz'ün bulunduğu eve akrabaları ile birlikte çağrılan çilingir ile giren polis ekipleri, genç kadını evin sol tarafındaki kilitli odada yatak üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Sağlık ekiplerince hayati fonksiyonları kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün şüpheli ölümüne ilişkin yapılan arama çalışmalarında ise genç kadının cesedinin yanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü.

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Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

DİLAN NEDEN ÖLDÜ?

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile gün yüzüne çıkacak.