Dilan Eylem Öz evine ölü bulunmuştu: Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir süredir anneannesiyle birlikte yaşayan ve 2 gündür de tek olduğu bilinen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz evde cesedi bulundu. Akrabaları ile beraber çilingir yardımı ile girilen adreste cesedin olduğu yatak odasının da kapısının kilitli olduğu ortaya çıktı. Genç kız geçen gün Büyükçekmece'deki Çakmaklı Mezarlığı'nda defnedildi. Kesin ölüm sebebi otopsi raporunda ortaya çıkacak.