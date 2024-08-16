Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

TÜM BİLGİLERİ EŞİYLE SAKLAMIŞ

Sabah'ın haberine göre Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı 2. telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.