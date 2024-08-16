16 Ağustos 2024, Cuma
Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre'de
Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 9,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Mahkeme ise Polatların tahliye talebini reddetmişti. 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi.
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:00