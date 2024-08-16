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Haberler Galeri Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre'de

Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre'de

Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 9,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Mahkeme ise Polatların tahliye talebini reddetmişti. 28 sanıklı davanın başlamasına günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya 3 sayfalık itiraf mektubu gönderdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 07:00
Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kala dosyanın gizli tanığından şoke bir hamle geldi. Gizli tanık dosyaya itiraf mektubu gönderdi. 3 sayfalık mektupta kritik bilgiler yer aldığı belirtildi.

Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

TÜM BİLGİLERİ EŞİYLE SAKLAMIŞ
Sabah'ın haberine göre Bir dönem yasa dışı bahis baronu Derkan Başer'le çalışan gizli tanık, bahis paralarının aktarıldığı soğuk cüzdanları, yazışmaların yapıldığı 2. telefonları, bilgilerin saklandığı hard diskleri, dijital materyalleri, arama yapılan şirketlerden kaçırılan tüm yazışma, laptop, bahis sitesi yönetim bilgileri, banka hesap bilgileri, kiralık kasa ve daha fazla içeriğe ilişkin bilgileri eşi vasıtası ile sakladığını söylediği öğrenildi.

Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

"TANIK DEĞİL SANIK OLMAK İSTİYORUM"
"Artık gizlenmek istemiyorum, ifadem tanık değil sanık olarak alınsın. Bu davada yargılanmak istiyorum" alınsın diyen gizli tanığın, eşinin delilleri getirip teslim olacağını söylediği kaydedildi.

Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

Eşinin bahis sitelerini kendisinin internetten kurduğu program üzerinden yönettiğini anlatan tanığın, kazandığı paraları teslim edeceği ve "Bu ihanetin cezasını biz de dahil suçu işleyen hepimiz çekelim" dediği aktarıldı.

Dilan-Engin Polat davasıyla ilgili gizli tanıktan şoke eden mektup: Buzdağının görünmeyen yüzü İsviçre’de

"BUZDAĞININ HEPSİNİ TESLİM EDECEĞİM"
Tanık, eşinin yasa dışı bahis sistemini kontrol eden ana bilgisayarı teslim ettiğinde yurt dışında olduğu bilinen Derkan Başer'in Türkiye'ye giriş yaparak kendileriyle iletişim kurmak isteyeceğini ve bir dönem Başer'in sağ kolu ve gizli kasası olarak bilindiğini belirterek, "Buz dağının hepsini teslim edeceğim" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.