Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?

Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir resim paylaşım rekorları kırdı. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?