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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz? Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?
Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir resim paylaşım rekorları kırdı. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki maskesiz adamı bulabilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:04
Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?
GALERİ DEVAM EDİYOR Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi? Bu anahtar hangi kapıyı açar? Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?
'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.
Yerlerini bulabilir misiniz?