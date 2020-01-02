02 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

En sağlıksız besinler nelerdir? Ne yenmeli? Hangi besinler vücuda zararlı? Hangi besinler tüketilmemeli? Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren bir sitenin hazırladığı rapora göre gezegenin en sağlıksız besinleri belli oldu. Sağlıklı diye tükettiğimiz bazı besinler de listede yer aldı. İşte uzmanlara göre en sağlıksız 30 besin...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:36
  • 1
  • 35
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

Mikrodalgada patlamış mısır

Zararlı içerik: Trans yağlar

  • 2
  • 35
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

  • 3
  • 35
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

  • 4
  • 35
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

Beyaz un

Zararlı içerik: Klor dioksit

  • 5
  • 35
Dikkat! Severek tüketiyoruz ama kansere neden oluyor...

Cips

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat