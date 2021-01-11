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Haberler Galeri Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Eğer şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız bu fotoğraflara baktıktan sonra karar verin. İşte dünyanın en şanssız insanlarının başına gelen trajikomik olaylar.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 11:32
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Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Eğer şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız bu fotoğraflara baktıktan sonra karar verin.

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Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı
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Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı
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Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı
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Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı