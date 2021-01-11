Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı

Yağmurlu havada yolda yürürken hayatının şokunu yaşadı. Sosyal medyada dolaşan bazı fotoğraflar görenleri şaşırtıyor. Eğer şanssız olduğunuzu düşünüyorsanız bu fotoğraflara baktıktan sonra karar verin. İşte dünyanın en şanssız insanlarının başına gelen trajikomik olaylar.