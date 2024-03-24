24 Mart 2024, Pazar
Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
Prizlere ulaşmakta zorlandığımız anlarda, uzatma kabloları sıklıkla hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak bu cihazları uzatma kablolarına bağlamak, doğru şekilde yapılmadığında sonuç felakete dönüşebilir. Uzatma kablolarının kapasitesi, bağlanacak cihazın gücüyle uyumlu olmalıdır; aksi halde aşırı yüklenme ve aşırı ısınma gibi risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:56
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