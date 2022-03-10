Devlet tüm ekipleriyle sahada olacak! Türkiye kar yağışına hazırlanıyor! İletişim Başkanlığı kar yağışı pozisyon belgesini paylaştı

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda bölgesinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle alınan tedbirler madde madde açıklandı. Tüm birimlerin koordinasyon içinde gerekli tedbirleri aldığı belirtilirken, ulaşımda aksama yaşanmamasının öncelik olduğu belirtildi. Diğer yandan vatandaşlardan dezenformatif içeriklere karşı dikkatli olmaları istendi.