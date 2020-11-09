Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Serinlemek için dereye giren fil timsah tarafından amansız bir saldırıya uğradı. O anlar böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL