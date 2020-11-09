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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı... Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı... Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Serinlemek için dereye giren fil timsah tarafından amansız bir saldırıya uğradı. O anlar böyle görüntülendi... Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:09
Su içmek isteyen fil büyük bir sürpriz ile karşılaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fil panik haliyle ısırılan hortumunu sallamaya başlayınca timsah neye uğradığını şaşırdı.
O anlar böyle görüntülendi.