09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

Vahşi doğada belgesel çekimi için bulunan bir ekip tarafından kaydedilen görünler, izleyenleri şoke etti. Serinlemek için dereye giren fil timsah tarafından amansız bir saldırıya uğradı. O anlar böyle görüntülendi...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:09
  • 1
  • 253
Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

Su içmek isteyen fil büyük bir sürpriz ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 253
Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

Fil panik haliyle ısırılan hortumunu sallamaya başlayınca timsah neye uğradığını şaşırdı.

  • 3
  • 253
Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...

O anlar böyle görüntülendi.

  • 4
  • 253
Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...
  • 5
  • 253
Dev timsah su içmek isteyen file saldırdı! Ölüm kalım savaşı...