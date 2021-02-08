Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı

Avustralya'nın Queensland bölgesinde balık tutan bir kişi karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Balık tutmaya gelen kişi okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen timsahı görüntüledi. O anlar ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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