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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı Avustralya'nın Queensland bölgesinde balık tutan bir kişi karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Balık tutmaya gelen kişi okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen timsahı görüntüledi. O anlar ise sosyal medyayı salladı. Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 09:45
Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, Queensland'de Cardwell'de bir tuzlu su timsahının köpek balığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR KÖPEK BALIĞINA SALDIRIP YEDİ
Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpek balığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.