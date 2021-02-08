08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı

Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı

Avustralya'nın Queensland bölgesinde balık tutan bir kişi karşılaştığı manzara karşısında adeta şoke oldu. Balık tutmaya gelen kişi okyanus kıyısındaki Cardwell'de küçük bir köpek balığını yiyen timsahı görüntüledi. O anlar ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 09:45
  • 1
  • 58
Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı

Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan Yvonne Palmer, Queensland'de Cardwell'de bir tuzlu su timsahının köpek balığını yediği anları sosyal medyadan paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 58
Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı

KÖPEK BALIĞINA SALDIRIP YEDİ

Palmer, 4 metrelik timsahın bir anda sudan çıktığını ve plajda gezinen küçük köpek balığına aniden saldırarak yemeye başladığını belirtti.

  • 3
  • 58
Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı
  • 4
  • 58
Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı
  • 5
  • 58
Dev timsah köpek balığını yedi! O anlar sosyal medyayı salladı