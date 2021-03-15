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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton yılanı yaşlı kadını canlı canlı yuttu! Köylüler midesinden böyle çıkardı Dev piton yılanı yaşlı kadını canlı canlı yuttu! Köylüler midesinden böyle çıkardı Dev piton Endonezya'da yaşayan 54 yaşındaki yaşlı kadını canlı canlı yuttu. İki çocuk annesi Wa Tiba'nın feci ölümü dünyada büyük ses getirdi. Kayıp kadını arayan köylüler, midesi şiş pitonu görünce hemen harekete geçti. Dev pitonu yakalayan köylüler yılanın midesinden yaşlı kadını çıkardı. O anlar ise böyle görüntülendi. Giriş Tarihi: 15.03.2021 06:28 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 06:28
Endonezya'da yaşayan iki çocuk annesi yaşlı kadın Wa Tiba birden ortalıktan kayboldu ve ailesi ile köylüler aramaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.
Dev yılanın karnını yarıp içine baktıklarında ise iki çocuk annesi Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler.
O anlar ise böyle bir kişi tarafından böyle kaydedildi.