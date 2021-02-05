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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton ile timsahın yaşam savaşı bir kişi tarafından görüntülendi. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan bir kişi piton ile 2 metrelik timsahın karşı karşıya gelme anlarını kameraya çekti. Dakikalarca verilen zorlu mücadelenin kazananı karnını doyurdu.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 13:22Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:25
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
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91
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı