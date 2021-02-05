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Haberler Galeri Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı

Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı

Dev piton ile timsahın yaşam savaşı bir kişi tarafından görüntülendi. Vahşi doğanın korkunç yüzünü görmek için arkadaşlarıyla yürüyüşe çıkan bir kişi piton ile 2 metrelik timsahın karşı karşıya gelme anlarını kameraya çekti. Dakikalarca verilen zorlu mücadelenin kazananı karnını doyurdu.

Giriş Tarihi: 05.02.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:25
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı

Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Doğa gezintisine çıkan bir grup de piton ile timsahın yaşam mücadelesine şahitlik etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı

İki hayvanın hayatta kalma mücadelesi böyle görüntülendi.

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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı

İşte anbean yaşananlar

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Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
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  • 91
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı
Dev piton yılanı ile timsah karşı karşıya geldi! Yaşam savaşını bakın kim kazandı