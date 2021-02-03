03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Doğa gezintisine çıkan bir grup dev piton ile kral kobra yılanının ölümcül savaşına denk geldi. Sürüngenlerin en ölümcül hayvanlarının başlarında gelen bu iki yılanın kapışması görenleri dehşete düşürdü. Piton ile kral kobra yılanının hayatta kalma mücadelesini bakın kim kazandı.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 06:43
  • 1
  • 76
Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Doğa gezintisine çıkan bir grup vahşi doğanın acımasız yüzüyle karşı karşıya geldi. Dev piton ile kral kobra yılanının ölüm kalım savaşını böyle görüntülediler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 76
Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Sürüngenlerin en tehlikelileri arasında yer alan piton ile kobra yılanı karşı karşıya geldi.

  • 3
  • 76
Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Grup iki ölüm makinesinin mücadelesini böyle görüntüledi.

  • 4
  • 76
Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

İşte o anlar

  • 5
  • 76
Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı