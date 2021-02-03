Dev piton yılanı ile kral kobra karşı karşıya geldi! Bakın kim kazandı

Doğa gezintisine çıkan bir grup dev piton ile kral kobra yılanının ölümcül savaşına denk geldi. Sürüngenlerin en ölümcül hayvanlarının başlarında gelen bu iki yılanın kapışması görenleri dehşete düşürdü. Piton ile kral kobra yılanının hayatta kalma mücadelesini bakın kim kazandı.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 06:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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