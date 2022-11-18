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Haberler Galeri Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

Güney Florida'nın Everglades bataklıkları, bölgenin gördüğü en zararlı istilacı türlerden biri olan Bruma pitonu tarafından istila edildi. Telefon direği büyüklüğündeki cüsseleriyle 7-8 metre ve hatta daha da fazla büyüyebilen pitonun karnından timsah çıktı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:39
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Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

En büyükleri 9 metreye ve 100 kiloya kadar ulaşabilen dev piton, Güney Florida'nın Everglades bataklıklarını istila etmiş durumda.

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Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

Bir jeobilimcinin sosyal medyada yaptığı paylaşım, bu soruna dikkat çekerken, kullanıcıları da dehşete düşürdü.

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Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

Jeobilimci model, 5 buçuk metrelik bir Burma pitonundan, bir buçuk metrelik bir timsahın çıkarıldığı anın görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

26 yaşındaki Rosie Moore ve bir grup bilim insanı Florida'daki laboratuvarlarında, hala tek parça halinde olan timsahı canavarın midesinden yavaşça çekerken görüldü.

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Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Moore, dev piton üzerinde araştırma yapabildiklerini, çünkü Florida eyaletinde yırtıcılık nedeniyle görülmesi gereken saha çalışanları tarafından yakalandıktan sonra ötenazi yapıldığını söyledi:

Bizi aradılar ve içinde büyük bir cisim olduğunu söylediler. Ya geyik ya da timsah olduğunu düşündük.