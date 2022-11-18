HaberlerGaleriDev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi
Dev piton timsahı yuttu! 🐍 5 buçuk metrelik Burma pitonunun içinden çıkanlar görenleri şoke etti 🐊 Daha önce böylesi görülmedi
Güney Florida'nın Everglades bataklıkları, bölgenin gördüğü en zararlı istilacı türlerden biri olan Bruma pitonu tarafından istila edildi. Telefon direği büyüklüğündeki cüsseleriyle 7-8 metre ve hatta daha da fazla büyüyebilen pitonun karnından timsah çıktı.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:48Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 12:39