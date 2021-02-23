Dev piton sahibini gösteri sırasında herkesin gözü önünde boğdu! Şov zannettiler ama...

Dev pitonun saldırısı herkesi dehşete düşürdü. Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası zannederken bir kişi gerçeği fark edip hemen müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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