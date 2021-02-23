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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton sahibini gösteri sırasında herkesin gözü önünde boğdu! Şov zannettiler ama... Dev piton sahibini gösteri sırasında herkesin gözü önünde boğdu! Şov zannettiler ama... Dev pitonun saldırısı herkesi dehşete düşürdü. Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken dehşeti yaşadı. Gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası zannederken bir kişi gerçeği fark edip hemen müdahalede bulundu. Giriş Tarihi: 23.02.2021 09:33
Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Uttar Pradeş'te gösteri sırasında kan donduran bir olay meydana geldi. Piton ile şov yapmaya kalkan bir kişi izleyenleri dehşete düşürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük kalabalık ortasında bir kişi beslediği piton yılanı ile gösteri yapmaya başladı.
Piton yılanı sahibinin boynuna dolarak zor anlar yaşattı.
Gösteriyi izleyen kalabalık bunu gösterinin bir parçası olduğunu düşünürken korkunç gerçek bir kişinin olayı fark etmesiyle ortaya çıktı.
Dev pitonun boğduğu adam bir anda yere yığıldı.