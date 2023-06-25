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Haberler Galeri Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dehşete düşürdü. Evinde yılan besleyen genç kadın yılanın bulunduğu kutunun kapağını açtığında hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya geldi. Dev piton kadına saldırarak önce ısırdı ardından kolunu sardı. O anlar ise başka biri tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 06:04
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Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Kafeste beslediği yılanı beslemek için kapağı açan genç kadın hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı.

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Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Genç kadın bir anda yılanın saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, dev piton önce kadının kolunu ısırdı.

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Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Ardından yavaş yavaş kolunu sararken genç kadın arkadaşlarından yardım istedi.

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Dev piton sahibine saldırdı 🐍 Bir anda dehşeti yaşadı | Genç kadın ne olduğunu anlamadı | Önce kolunu sonra bacağını...

Dev piton kadının kolunun ardından bacağını da sarmaya başladı.