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Haberler Galeri Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Hindistan'da yılan büyücüsü olan bir kişi herkesin gözü önünde şov yaparken kabusu yaşadı. Gösteri yapmaya çalışan kişi yılanın kendisini boğmasıyla birlikte bir anda yere yığıldı. Bölgede bulunanlar bunu gösterinin bir parçası zannederken bir kişi gerçeği fark edip hemen müdahalede bulundu.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 06:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 06:09
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Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Hindistan'ın en kalabalık eyaletinin Uttar Pradeş'te gösteri sırasında kan donduran bir olay meydana geldi. Piton ile şov yapmaya kalkan bir kişi izleyenleri dehşete düşürdü.

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Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Büyük kalabalık ortasında bir kişi beslediği piton yılanı ile gösteri yapmaya başladı.

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Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Piton yılanı sahibinin boynuna dolarak zor anlar yaşattı.

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Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Gösteriyi izleyen kalabalık bunu gösterinin bir parçası olduğunu düşünürken korkunç gerçek bir kişinin olayı fark etmesiyle ortaya çıktı.

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Dev piton ile gösterisi kabusa döndü! Herkes şov zannetti ama yılan sahibini boğdu

Dev pitonun boğduğu adam bir anda yere yığıldı.