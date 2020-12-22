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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi

Rusya'nın Dağıstan şehrinde yüzlerce kişinin önünde gösteri yapan adam herkese korku dolu anlar yaşattı. Dev piton yılanı ile birlikte gösteri yapan adam boğularak öldürüldü. Dehşete düşüren anlar ise böyle kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.12.2020 06:48
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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi

Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi

KORKUNÇ GERÇEK DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı.

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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi

Adamın bir süre hareketsiz kalması sonrası arkadaşları koşup adamın boynunu yılandan kurtardılar.Hiçbir şekilde tepki vermeyen adamın öldüğü belirtildi.

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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi

"ŞOV UĞRUNA HAYATINI KAYBETTİ"

Görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şov uğruna pisi pisine hayatını kaybetti." yorumunu yaptı.

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Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi