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22 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi Dev piton gösteri yapan adamı seyircilerin gözü önünde boğdu! O anlar böyle görüntülendi
Rusya'nın Dağıstan şehrinde yüzlerce kişinin önünde gösteri yapan adam herkese korku dolu anlar yaşattı. Dev piton yılanı ile birlikte gösteri yapan adam boğularak öldürüldü. Dehşete düşüren anlar ise böyle kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: 22.12.2020 06:48
Rusya'nın Dağıstan şehrinde yılanla gösteri yapan adam, seyircilerin gözü önünde piton tarafından boğularak öldürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR KORKUNÇ GERÇEK DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI
Rusya'da bir sirkte yılanla gösteri yapan adam, yılanın boynuna doladıktan sonra yere düştü. Seyirciler önce adamın yere düşmesinin gösterisinin bir parçası sandı ama korkunç gerçek daha sonra anlaşıldı.
Adamın bir süre hareketsiz kalması sonrası arkadaşları koşup adamın boynunu yılandan kurtardılar.Hiçbir şekilde tepki vermeyen adamın öldüğü belirtildi.
"ŞOV UĞRUNA HAYATINI KAYBETTİ"
Görüntüler ise sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Şov uğruna pisi pisine hayatını kaybetti." yorumunu yaptı.