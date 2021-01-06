Dev piton dehşet saçtı! 3.5 metre uzunluğundaki piton eve girdi ev sahibi hayatının şokunu yaşadı

Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.