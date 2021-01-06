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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev piton dehşet saçtı! 3.5 metre uzunluğundaki piton eve girdi ev sahibi hayatının şokunu yaşadı Dev piton dehşet saçtı! 3.5 metre uzunluğundaki piton eve girdi ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Dev piton eve girdi ev sahibi şoke oldu. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan Naruenat Ketvangkoung adlı kişi çatıdan gelen sesler üzerine harekete geçti. Bir anda çatısı yıkılan evin içine 3.5 metre uzunluğunda piton yılanı düştü.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 07:07
Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yerel medya, olayın başkent Bangkok'ta meydana geldiğini belirtti.
Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.
Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.
Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü.
Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.