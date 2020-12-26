ANA SAYFA
Dev kartal vahşi yaşam şovunda çocuğu kaçırmaya çalıştı! O anlar böyle görüntülendi
Avustralya'da düzenlenen popüler vahşi yaşam şovunda dev kartal korku dolu anlar yaşattı. 15 metre pike yapan kartal küçük bir çocuğa saldırdı. İzleyenlerin donup kaldığı olayda, kartal başına konduğu altı yaşlarındaki çocukla birlikte havalanmaya çalıştı. O anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:06
- 1
- 232
- 2
- 232
- 3
- 232
- 4
- 232
- 5
- 232