Dev kar kütleleri iş makinelerini yuttu! Ardahan-Artvin yolunda korku dolu anlar

Ardahan-Artvin karayolunun en kritik noktalarından biri olan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde korku dolu anlar yaşandı. Kar temizleme çalışması yürüten ekipler, bir anda üzerine çöken dev çığ kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı; tonlarca ağırlıktaki iş makineleri kar altında kaldı.

Ardahan ve çevresinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bölgenin en zorlu geçiş noktalarından biri olan 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi, bu kez büyük bir tehlikeye sahne oldu.

EKİPLER ÖLÜMDEN DÖNDÜ Yol açma ve kar temizleme çalışmaları sırasında dağın yamacından kopan dev kar kütleleri hızla yola indi. O sırada bölgede aktif olarak çalışan iş makineleri, saniyeler içinde karın altında kalarak gözden kayboldu.

MUCİZEVİ KURTULUŞ Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve Karayolları ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, facianın eşiğinden dönüldüğü öğrenildi. Yapılan incelemelerde, kar kütlelerinin altında kimsenin olmadığı bildirildi. İş makinelerinin operatörlerinin durumu son anda fark ederek araçlardan uzaklaştığı veya o esnada kabin içinde olmadıkları tahmin ediliyor.

EKİPLER TİPİYLE SAVAŞIYOR: ÇALIŞMALAR GÜÇLÜKLE SÜRÜYOR Kar altında kalan dev iş makinelerini kurtarmak için başlatılan operasyon ise doğa şartlarına takıldı. Bölgede etkisini sürdüren şiddetli tipi ve fırtına, görüş mesafesini sıfıra indirirken kurtarma çalışmalarını durma noktasına getirdi.