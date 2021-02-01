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01 Şubat 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dev balıklar su içmek için nehire gelen güvercinleri avladı. O anlar ise böyle görüntülendi. İşte görenleri dehşete düşüren o anlar
Giriş Tarihi: 01.02.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 15:01
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!
Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!