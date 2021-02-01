Dev balık güvercinleri böyle avladı! Vahşi doğanın korkunç yüzü!

Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Dev balıklar su içmek için nehire gelen güvercinleri avladı. O anlar ise böyle görüntülendi. İşte görenleri dehşete düşüren o anlar

Giriş Tarihi: 01.02.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 15:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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