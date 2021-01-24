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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev anakonda yılanı insanı arkadaşlarının gözü önünde canlı canlı yuttu! O anlar böyle görüntülendi Dev anakonda yılanı insanı arkadaşlarının gözü önünde canlı canlı yuttu! O anlar böyle görüntülendi Vahşi doğanın en ölümcül hayvanlarını yakından takip eden Belgeselci Paul Rosolie Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılını tarafından arkadaşlarının gözü önünde canlı canlı yutuldu. Ekip arkadaşları ise o anları görüntüledi. Giriş Tarihi: 24.01.2021 06:11
Vahşi doğanın en tehlikeli hayvanlarını yakından takip eden belgeselci herkesi dehşete düşürdü. Eaten Alive (Canlı yenilen) programı için anakonda yılanı tarafından yutulan Paul Rosolie yılanın karnında ne hissettiğini anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "SON HATIRLADIĞIM AĞZINI GENİŞÇE AÇMIŞ BİR YILAN"
Araştırmacı NBC'de yayımlanan Today talk Show programına katıldı. Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.
ANAKONDANIN KARNINDA 1 SAAT GEÇİRDİ
Araştırmacı Roselie, Anakonda yılanının karnında toplam bir saat geçirdi. Roselie yılanın karnından nasıl çıktığıyla ilgili ayrıntı vermedi.
Araştırmacının bu deneyi gerçekleştireceğini duyurmasının ardından hayvan koruyucusu PETA örgütü program yapımcılarını kınadılar.
PETA'nın açıklamalarını yorumlayan Roselie kurumun yılanın sağlığıyla ilgili kaygılarını paylaştığını söyledi. Araştırmacı deneyin ardından yılanın hayatta kaldığını ve kendini iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.