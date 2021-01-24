Dev anakonda yılanı insanı arkadaşlarının gözü önünde canlı canlı yuttu! O anlar böyle görüntülendi

"SON HATIRLADIĞIM AĞZINI GENİŞÇE AÇMIŞ BİR YILAN"

Araştırmacı NBC'de yayımlanan Today talk Show programına katıldı. Dev yılanın karnında bir saat bulunan Paul Rosolie deneyinin temel amacının tropik Amazon ormanların yok oluşuna dikkat çekmek olduğunu açıkladı. Araştırmacı "Son hatırladığım yüzümün önünde ağzını genişçe açmış bir yılandı. Bunun ardından her şey karanlığa büründü" dedi.