Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Yeşilgöz ve çevresindeki kaynaklarda da benzer durum yaşandığını belirten Kuruçay, "Bunun için telaşlanacak bir şey yok, bu depremden dolayı olan bir hadisedir. Endişelenmeye gerek yok, bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.