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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bulanıklaştı. Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, "Endişelenmeye gerek yok bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir" dedi.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 14:53
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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan gölün rengi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kahverengiye dönüştü.

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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Göldeki suyun renk değişimi, arşivdeki görüntüler ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşıldı.

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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

"GÖL KARSTİK BİR SU KAYNAĞI"

Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, Yeşilgöz Gölü'nün karstik bir su kaynağı olduğunu belirtti.

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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Karstik kaynakların etrafında bulunan, karstik boşluklarda zaman içinde biriken kil malzemelerin deprem sırasında sarsıntı dolayısıyla kaynağın aktığı kısımlara, kanallara dolduğunu, bulandığını anlatan Kuruçay, "Bunun haricinde kaynaklar bir müddet kaybolur, su yön değiştirir. Su, karstik boşlukları ve mağaraları doldurur, ondan sonra tekrar çıktığı noktadan tekrar akar." diye konuştu.

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Depremin ardından rengi değişti: Yeşilgöz Gölü çamur göz oldu

Yeşilgöz ve çevresindeki kaynaklarda da benzer durum yaşandığını belirten Kuruçay, "Bunun için telaşlanacak bir şey yok, bu depremden dolayı olan bir hadisedir. Endişelenmeye gerek yok, bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.