Yaşam

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

İstanbul'da meydana gelen peş peşe depremlerin ardından Marmara bölgesinde büyük panik yaşandı. Deprem Sakarya'da da hissedilirken, sarsıntıya hamamda yakalanan bir vatandaş peştamalla kaçtı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

Büyük paniğe sebep olan deprem anında camide bulunan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi sosyal medyadan okuduğunu belirten Ali Yeşil, "Allah beterinden saklasın. Camiye namaza gelmiştim. İstanbul'da meydana gelen depremi cep telefonunda okurken Adapazarı merkezde de meydana geldi.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

Tahminen 30-40 saniye civarında sürdü. İnşallah bununla atlatırız, daha beteri de olmaz. 17 Ağustos'ta yaşamış bir insan olarak daha iyi tedbirler alınmasını diliyorum.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

O gece yaşadıklarım tekrar aklıma geldi. Her şeyden daha önemlisi tedbir, takdir Allah'ın" dedi.

Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.