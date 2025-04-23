Depreme hamamda yakalandı peştamalla kaçtı

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.