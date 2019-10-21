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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten bir Türkiye uyarısı daha geldi. Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, dün Van'da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 14:26
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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulundu. Deprem uzmanı katıldığı televizyon porgramında Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

AKDENİZ DEPREMİNİN ARDINDAN PAYLAŞTILAR! TÜRKİYE'DE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE…

Bugün Akdeniz – Ege bölgesinde yaşanan depremin ardından Türkiye'de kısa vadede 7 büyüklüğünde deprem beklenmediğini belirtti.

Öte yandan bir diğer Hollandalı deprem uzmanı olan Hoogerbeets geçtiğimiz günlerde Türkçe tweet atarak konuyla ilgili rahatlatan açıklamalarda bulunmuştu. İşte Hoogerbeets'in o sözleri;

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

Hoogerbeets ilk Türkçe gönderi olarak şu paylaşımda bulundu:

Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz.

Bu paylaşımın ardından bir Türkçe paylaşımda daha bulundu ve rahatlatan açıklamayı yaptı.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

Hoogerbeets:

"İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7 deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa."

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten deprem uyarısı

YENİDEN AHABER'E KONUŞTU

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Salı günü yaşanan 4.7 ve dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Hollandalı Frank Hoogerbeets, A Haber'e konuştu.

''6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir''
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi.