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Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti
Son dakika haberine göre: Denizli'de tedarikçi ve fabrikatör arasında geçen tartışmada şok yaşandı. Tedarikçisi olduğu fabrikaya, termosa doldurduğu asit ile giden Halil Pesin, fabrika ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attı. Halil Pesin tutuklanırken tedavi altına alınan Kaydı'nın, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 13:36Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 13:36