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Denizli'deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

Son dakika haberine göre: Denizli'de tedarikçi ve fabrikatör arasında geçen tartışmada şok yaşandı. Tedarikçisi olduğu fabrikaya, termosa doldurduğu asit ile giden Halil Pesin, fabrika ortağı Muzaffer Kaydı'nın yüzüne asit attı. Halil Pesin tutuklanırken tedavi altına alınan Kaydı'nın, sol gözünde yüzde 90 görme kaybı oluştu.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 13:36
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Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesindeki bir tekstil fabrikasından alacağı olduğunu öne süren Halil Pesin, fabrika ortağının yüzüne asit atmasının ardından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Pesin tutuklandı. Tedavi altına alınan 37 yaşındaki Muzaffer Kaydı'nın ise sol gözünde görme yetisi yüzde 90 kayboldu.

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Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

Önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Muzaffer Kaydı'nın ortağı olduğu fabrikanın iplik tedarikçisi olduğu öğrenilen Halil Pesin, alacağını görüşmek üzere gittiği fabrikada tartışma yaşandı.

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Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

YÜZDE 90 GÖRME KAYBI

Kaydı ile tartışan Pesin termosa koyarak yanında getiridği asiti bir anda Kaydı'nın yüzüne boca etti. Yüzü yanan Kaydı'nın feryadına fabrika personelleri yetişti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yüzünde ağır yanıklar olan Kaydı'yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kendi isteği üzerine Ankara'da özel hastaneye giden Kaydı'nın sol gözündeki görme yetisinin yüzde 90'ını kaybettiği bildirildi.

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Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

"NEDEN ASİT ATTINIZ" SORUSUNA ŞOK CEVAP!

Olayın ardından kaçan Pesin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Pesin'in de elinde ve yüzünde asit nedeniyle bazı yanıklar oluştuğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Pesin, burada "neden asit attınız" sorusunu yönelten gazetecilere "Beni dolandırdı, paramı vermedi. Bir türlü anlaşamadık" ifadelerini kullandı.

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Denizli’deki asitli dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! İfadesi şoke etmişti

SALDIRI ANI KAMERADA

Pesin çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pesin'in asitli saldırısının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.