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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

Denizli'de içine yatak yorgan koyduğu minibüs ile geze geze hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jandarmayla girdiği kovalamacada aracı çamura saplanınca yakayı ele verdi. JASAT'ın titiz çalışması sonucunda yakalanan ve ağırlığı hırsızlık olmak üzere 83 sabıka kaydı ortaya çıkan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:02
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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

Denizli'nin Çal ilçesinde belediyeye ait su değirmeninin motoru ile köylü vatandaşların ev ve bahçelerinde peş peşe rastlanan hırsızlık olaylarının çözülmesi için İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından titiz bir operasyon başlatıldı.

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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

Bölgedeki güvenlik kameralarının kaydını kısa zaman içinde inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını yapan K.K. (28) ve R.D. (33) ile kullandıkları ticari aracı buldu.

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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

SABIKA KAYITLARI ÇOK KABARIK

Jandarma ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Belediyeye ait değirmen motorunun yanı sıra vatandaşların evlerinden çaldıkları piyasa değeri yüksek bakır kaplar, araç gerek ve otomobil parçalarını ticari araca yükleyerek kaçmaya hazırlanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla kaçamadan gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 47 suç kaydı tespit edilen K.K. ile 22 suç kaydı bulunan R.D. adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

HIRSIZLIK ARACIYLA ÇAMURA SAPLANDI

Jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise, Honaz ilçesinde ikamet eden İsmail Evgin'in bahçesinden su hidroforu çalındığının ihbar edilmesi üzerine JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kullandığı minibüsün plakasını tespit eden jandarma ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.K. (28), kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu ormanlık alana giren A.K., çamura saplanan aracını bırakarak yaya olarak kaçışışı sürdürdü. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin kullandığı minibüsün kapısını açan jandarma ekipleri, gözlerine inanamadı. Şüphelinin yatak yorganla karavana dönüştürdüğü minibüs ile çevre il ve ilçeleri gezerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Çoğunluğu motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere 14 suç kaydı ortaya çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.