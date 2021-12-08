08 Aralık 2021, Çarşamba
Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi
Denizli'de içine yatak yorgan koyduğu minibüs ile geze geze hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, jandarmayla girdiği kovalamacada aracı çamura saplanınca yakayı ele verdi. JASAT'ın titiz çalışması sonucunda yakalanan ve ağırlığı hırsızlık olmak üzere 83 sabıka kaydı ortaya çıkan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:02
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