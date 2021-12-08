Denizli’de yatakla dolaşan hırsız çamura saplanınca yakayı ele verdi

HIRSIZLIK ARACIYLA ÇAMURA SAPLANDI

Jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise, Honaz ilçesinde ikamet eden İsmail Evgin'in bahçesinden su hidroforu çalındığının ihbar edilmesi üzerine JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kullandığı minibüsün plakasını tespit eden jandarma ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.K. (28), kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu ormanlık alana giren A.K., çamura saplanan aracını bırakarak yaya olarak kaçışışı sürdürdü. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.