16 Haziran 2022, Perşembe
Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı
Denizli Serinhisar'da kaybolduktan beş gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan 2 arkadaş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarının cenazelerini teslim alan aileler fenalaşırken, kurbanlardan Hasan Akköse'nin son giysisinin parçası da tabutunun başına bırakıldı.
Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:59
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