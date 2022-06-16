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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

Denizli Serinhisar'da kaybolduktan beş gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cansız bedenleri çıkarılan 2 arkadaş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarının cenazelerini teslim alan aileler fenalaşırken, kurbanlardan Hasan Akköse'nin son giysisinin parçası da tabutunun başına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 16.06.2022 11:59
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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

Denizli'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ile 19 yaşındaki Hasan Akköse yakılarak atıldıkları kuyudan hemen hemen 5 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

Yüreği yanan aile cansız bedenle çıkarıldığı sırada tabuta sımsıkı sarılarak sinir krizi geçirdi, yakınları sakinleştirmekte zorlandı.

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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

İşlemlerin ardında İsmail Yalçın, Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesine, Hasan Akköse ise Serinhisar ilçesine götürüldü.

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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

Tabutunun başına en son giydiği kıyafetinin parçası konan Akköse, Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığına, İsmail Yalçın ise Dedebağ Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Dedebağ Mezarlığı'na defnedildi.

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Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı