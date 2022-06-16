Denizli’de kuyuda cesedi bulunan genç son kıyafetiyle uğurlandı! Ailenin feryadı yürek parçaladı

Denizli'de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ile 19 yaşındaki Hasan Akköse yakılarak atıldıkları kuyudan hemen hemen 5 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.