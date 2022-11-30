30 Kasım 2022, Çarşamba
Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü
Son dakika haberi... Denizli'de kan donduran cinayet! Tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:34
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