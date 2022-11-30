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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

Son dakika haberi... Denizli'de kan donduran cinayet! Tartıştığı karısını saçından sürükleyerek boş araziye götüren cani koca, genç kadının başını bıçakla keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, kavgayı ayırmaya çalışırken bacağından yaraladığı babasının yanında teslim oldu.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 08:18 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 08:34
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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi, 144 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 20 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı.

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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

SAÇINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı.

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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

KARISININ BAŞINI KESTİ

Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı başını keserek öldürdü.

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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

Yaşan dehşet dolu anların şahidi olan anne Nazan Irmak, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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Denizli’de koca vahşeti! Saçından sürüklediği karısının başını bıçakla keserek öldürdü

Oğlunun kocasını bıçakladığını ve karısını ise başını keserek öldürdüğünü söyleyen kadının ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, boş arazide genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı.