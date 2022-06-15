15 Haziran 2022, Çarşamba
Denizli'de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar
Son dakika haberine göre: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 06:29
- 1
- 34
- 2
- 34
- 3
- 34
- 4
- 34
- 5
- 34