Denizli'de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

Son dakika haberine göre: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.