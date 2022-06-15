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Denizli'de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

Son dakika haberine göre: Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 gencin cesedi 26 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. İş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 06:29
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Denizli’de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

Acıpayam ilçesinde 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınlarının 9 Haziran akşamı kayıp ihbarı sonrası Serinhisar ilçesi Develi Kuyusu mevkisindeki su kuyusunda dün başlatılan arama çalışması tamamlandı.

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Denizli’de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

İçine taş yığılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunun yanında iş makineleriyle başlatılan çalışmalar saat 05.00 sıralarında sonlandırıldı.

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Denizli’de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

Bölgeye gönderilen iş makineleri iki gün boyunca 26 metre derinliğindeki su kuyusuna paralel kazı çalışması yaptı.

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Denizli’de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi.

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Denizli’de iki gencin cansız bedenleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Kayalıklarla üzerlerini kapatmışlar

İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.