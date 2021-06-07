Denizlerdeki büyük tehlike! Balon balığının çene gücü dehşete düşürüyor! Akrep, çıyan, yılan hepsi av oldu

Geçtiğimiz yılın en popüler hayvanı belki de balon balıklarıydı. Kıyılarımızda sıklıkla rastlanan bir tür olan balon balığının çene gücü herkesin dilindeydi. Bu balığın dişleri öylesine güçlü ki teneke kutuları bile kesebiliyor. Balon balığının çene gücünü test etme amacıyla bulunduğu akvaryuma yılan, akrep, çıyan, yengeç gibi birbirinden farklı birçok hayvan atan hobici gördükleri karşısında dehşete düştü. Balon balığı hepsini adeta bir öğütücü gibi paramparça etti. İşte balon balığının çene gücünü gözler önüne seren kareler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 22:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL