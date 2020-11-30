30 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

Denizin ortasında tencere içindeki pozuyla sosyal medyayı sallayan tavuk herkesi şaşırttı. Fransız gezgin Guirec Soudee, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı gezerken, çektiği fotoğraflar gündem oldu.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:43
  • 1
  • 61
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

Fransız gezgin Guirec Soudée, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı geziyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 61
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

İkilinin Kanarya Adaları'nda başlayan yolculuğu Karayipler'e, oradan Grönland'a ve sonrasında Alaska'ya doğru devam etmiş.

  • 3
  • 61
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

Soudée, "Monique'i görür görmez aradığım yol arkadaşını bulduğumu anlamıştım" diyerek, pek çok hayvandan daha bağımsız olan tavuğun çıkmayı planladığı yolculuk için en doğru yol arkadaşı olduğuna karar vermiş ve yola koyulmuşlar.

  • 4
  • 61
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

''Monique'i aldığımda sadece 4-5 aylıktı ve Kanarya Adaları'ndan hiç çıkmamıştı. Ben İspanyolca konuşamıyordum ve o da Fransızca bilmiyordu; ama anlaşabildik.'' diyor Soudée.

  • 5
  • 61
Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı

Hava koşullarının ve çoğunlukla denizin durumunun oldukça zorlayıcı koşullara gelmesine tavuk Monique kısa sürede alışmış.