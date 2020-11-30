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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı Denizin ortasında tencere içindeki tavuk sosyal medyayı salladı! Görenler gözlerine inanamadı Denizin ortasında tencere içindeki pozuyla sosyal medyayı sallayan tavuk herkesi şaşırttı. Fransız gezgin Guirec Soudee, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı gezerken, çektiği fotoğraflar gündem oldu. Giriş Tarihi: 30.11.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:43
Fransız gezgin Guirec Soudée, Monique adını verdiği tavuğu ile birlikte dünyayı geziyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkilinin Kanarya Adaları'nda başlayan yolculuğu Karayipler'e, oradan Grönland'a ve sonrasında Alaska'ya doğru devam etmiş.
Soudée, "Monique'i görür görmez aradığım yol arkadaşını bulduğumu anlamıştım" diyerek, pek çok hayvandan daha bağımsız olan tavuğun çıkmayı planladığı yolculuk için en doğru yol arkadaşı olduğuna karar vermiş ve yola koyulmuşlar.
''Monique'i aldığımda sadece 4-5 aylıktı ve Kanarya Adaları'ndan hiç çıkmamıştı. Ben İspanyolca konuşamıyordum ve o da Fransızca bilmiyordu; ama anlaşabildik.'' diyor Soudée.
Hava koşullarının ve çoğunlukla denizin durumunun oldukça zorlayıcı koşullara gelmesine tavuk Monique kısa sürede alışmış.