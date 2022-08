'ARABA AYNASINDAN LASTİĞE, AKÜYE HER ŞEYİ GÖRDÜK'



Suyun altında karada kullanılan hemen hemen her şeyle karşılaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Araba aynasından lastiğe, aküye kadar her şeyi gördük. İnşaat demirleri, bank, sanki karadaki her şeyi suya atmışlar gibi. Su altında gördüğümüz büyük malzemeleri getiremiyoruz. Çıkarabildiklerimizi suyu temizlemek adına karaya çıkarıyoruz. Ufak olanları ve enteresan gördüğümüz şeyleri alıyoruz. Bu ürünler suyu kirletip, canlı yaşamını tehdit ediyor" dedi. Genelde cep telefonu, elektronik aletler, kilitler bulduklarını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Ancak en ilginci takma diş oldu. Bunları bir sergide, sergilemeyi düşündüğümüz için topluyoruz. Bunların arasında şarj aleti, silah, dron, cep telefonu gibi şeyler var. Topluluk odamızın önüne bir yazı yazdık. Zaman zaman öğrencilerimizin kullanabileceği eşyaları bırakıyoruz" diye konuştu.