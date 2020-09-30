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30 Eylül 2020, Çarşamba
Haberler Galeri Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 30.09.2020 07:28