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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 07:28
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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...

Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.

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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...
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Denizin dibinde öyle bir şey buldu ki! Görenler gözlerine inanamadı...