29 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile süren çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması için gün sayarken, geçtiğimiz gün şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle ve genç görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 12.01.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 17:11
  • 1
  • 84
Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

Demet Şener'e 2019 dileği sorulunca "Bir an önce boşanmak" dedi ve ekledi: "Aşka kapım açık."

Demet Şener son zamanlarda yaptığı Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelirken bu kez de yaşı merak konusu oldu... İki çocuk annesi Demet Şener'in yaşını öğrenenler şok oldu. İşte ünlülerin yaşları...

  • 2
  • 84
Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

MURAT BOZ

7 MART 1980

  • 3
  • 84
Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

  • 4
  • 84
Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

HADİSE

22 Ekim 1985

  • 5
  • 84
Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992