Demet Şener'in yaşını öğrenenler şaşırıp kalıyor! |Ünlülerin yaşları

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile süren çekişmeli boşanma davasının sonuçlanması için gün sayarken, geçtiğimiz gün şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle ve genç görüntüsüyle herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...