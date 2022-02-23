Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

SAPIĞIN O SÖZLERİ ÜZERİNE ANNE PLAN YAPTI

Z.B. tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar isteyen tacizcinin "Seni her gün görüyorum" deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B., paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne, dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.