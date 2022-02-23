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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

İzmir'de 32 yaşındaki ev hanımı Sevilay B.'nin, 14 yaşındaki kızı Z.B.'ye sosyal medya hesabı üzerinden tacizde bulunan komşusu Ali D.'yi (32) adeta dedektif gibi bir planla deşifre etmesinin yankıları devam ederken, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ardından tutuksuz yargılanacak zanlı Ali D. mahalleden ayrılırken, karısı Sibel D.'nin de boşanma davası açacağı belirtildi. Olaya tanık olan market sahibi Fatih Güneş (41) "Şüpheli telaşlı ve kaçar gibiydi. Parayı bırakıp gitti" diye konuştu.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 10:24
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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

Olay, geçen hafta 16 Şubat Çarşamba günü İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki ev hanımı Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Ardından çocuğunun sosyal medyadan 2 ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi.

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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

SAPIĞIN O SÖZLERİ ÜZERİNE ANNE PLAN YAPTI

Z.B. tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar isteyen tacizcinin "Seni her gün görüyorum" deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B., paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne, dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

KIZI GİBİ MESAJLAŞTI

Sevilay B., Instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı. Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var" diyerek 50 lira istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi.

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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

"BİR KIZ ÇOCUĞU BU PARAYI GELİP ALACAK"

Parayı markete bırakan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ses kaydı kameralar tarafından alınan ve tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin market sahibine, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, "Senin çocuklar mı?" sorusuna, "Yok başka. Benim çocuklar değil" dediği belirlendi.

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Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor

TACİZCİ KOMŞUSU ÇIKTI

Ardından markete giderek görüntüleri izleyen Sevilay B. büyük şok yaşadı. Görüntülerdeki tacizcinin, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı binadaki komşuları 32 yaşındaki Ali D. olduğunu gördü. Bir anda öfkeye kapılan Sevilay B., zanlının evine giderek durumu eşine anlattı.