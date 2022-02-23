23 Şubat 2022, Çarşamba
Dedektif anne yakalattı! Sapık mahalleyi terk etti karısı dava açıyor
İzmir'de 32 yaşındaki ev hanımı Sevilay B.'nin, 14 yaşındaki kızı Z.B.'ye sosyal medya hesabı üzerinden tacizde bulunan komşusu Ali D.'yi (32) adeta dedektif gibi bir planla deşifre etmesinin yankıları devam ederken, olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Olayın ardından tutuksuz yargılanacak zanlı Ali D. mahalleden ayrılırken, karısı Sibel D.'nin de boşanma davası açacağı belirtildi. Olaya tanık olan market sahibi Fatih Güneş (41) "Şüpheli telaşlı ve kaçar gibiydi. Parayı bırakıp gitti" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 23.02.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 10:24
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