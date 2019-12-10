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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor
Dünyanın gözlerden uzak kabilelerinden Dani Kabilesi, görülmedik geleneğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Dani Kabilesi'ndeki kadınlar, akrabaları öldüklerinde kendi parmak uçlarını kesmesiyle biliniyor. Daha önce görülmemiş-duyulmamış olan bu gelenek, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Dani Kabilesi ve birçok kabilenin bilmediğiniz gelenekleri.
Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:32
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