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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

Dünyanın gözlerden uzak kabilelerinden Dani Kabilesi, görülmedik geleneğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Dani Kabilesi'ndeki kadınlar, akrabaları öldüklerinde kendi parmak uçlarını kesmesiyle biliniyor. Daha önce görülmemiş-duyulmamış olan bu gelenek, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Dani Kabilesi ve birçok kabilenin bilmediğiniz gelenekleri.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 13:32
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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

Dünyanın gözlerden uzak kabilelerinden Dani Kabilesi, görülmedik geleneğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Dani Kabilesi'ndeki kadınlar, akrabaları öldüklerinde kendi parmak uçlarını kesmesiyle biliniyor. Daha önce görülmemiş-duyulmamış olan bu gelenek, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte Dani Kabilesi ve birçok kabilenin bilmediğiniz gelenekleri.

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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

İnsan sevdiği birini kaybedince ne olduğunu şaşırır, öfkelenir, ağlamaktan helak olur. Bazı durumlarda ise yas biçimi olarak durum kendini yaralamaya kadar bile gidebilir. Endonezya'daki Dani Kabilesi'nde, bunun bir örneğine şahit olabiliriz. Kabile üyeleri cenazeye katıldıklarında parmaklarından birinin üst yarısını kesiyor; külleri ve kili yüzlerine sürüyor.

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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

Dani Kabilesi, yalnızca 80 yıl önce Batılı bilim adamları tarafından keşfedildi ve bir sürü ürkütücü geleneğe sahip.

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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

Endonezya'nın eski yamyam kabilesi olan Dani Kabilesi, Batı Papua kentindeki Baliem Vadisi'nde yaşıyor ve parmakları kesmek gibi gelenekleri içeriyor.

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Dani Kabilesi'nin geleneği kadınların parmaklarını kestiriyor

41 yaşındaki fotoğrafçı Gianluca Chiodini, bu kabileyi yerinde görüntüledi ve bunu nasıl yaptıklarını öğrendi.